【溫網取消】澳網闖8強後無緣乘勇出擊　王康怡嘆青年賽生涯留憾 (22:57)

Cody去年在歌星陳奕迅見證下躋身溫網16強，追平港隊歷來最佳成績，今年1月在澳網首闖女單8強，更成港隊第一人。她原本打算乘勇出擊，雖然理解賽會決定全為保障運動員，但仍感可惜：「上年在歐洲比賽時間較長，但有EFG HKTA Tour Team體能教練隨隊，幫我提升體能有助比賽發揮。因為今年是最後一年打青年組，加上今年澳網成績不錯，本來想乘勢在之後的大滿貫拿到更好成績，所以現在真的有點失望。」

至於15歲男將黃澤林（Coleman）上月初在泰國首度贏得ITF青年巡迴賽一級賽，世界青年排名躍升至34位，原本亦首次鎖定溫網青年組正賽資格。Coleman已取消出外集訓計劃，表示藉此比賽「空窗期」為未來做好準備：「由於七月中前沒有比賽，排名亦會凍結，所以不着急到球場練習，目前最緊要是保持身體健康，每天專心鍛鍊體能，做好準備。」

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