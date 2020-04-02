【新冠肺炎】8港超隊同意腰斬球季　倡3盃賽決賽延至明年初 (18:43)

據悉，今午閉門會議有5間球會高層參與，分別為香港飛馬會長羅傑承、冠忠南區主席陳文俊、東方龍獅足球總監李志堅、標準流浪總監李輝立，而傑志會長伍健，因有傑志職員確診而需家居隔離，他以視像會議方式參與。會議舉行約一小時，會後再收集未有出席與會的球會意見，最終8間球會贊成腰斬球季，只有暫列聯賽榜首的富力R&F，以及升班馬愉園，則表示仍需考慮。

足總行政總裁溫達倫早前強調，無意腰斬港超球季，但港超餘下多達44場聯賽下，據了解，今午會議有兩個方案，一是腰斬球季，二為將賽事延至9月重開，而兩個方案均預定，來季提早涵接亞洲球季，即明年2月中旬開鑼，至11月底完季。至於今季3場盃賽決賽，則留待明年1月舉行。若亞洲足協要求決出聯賽冠軍，以參加來季亞洲賽資格，會上提出由現時聯賽榜頭5名球隊，即富力、理文、傑志、南區及東方，在明年2月中前踢單循環合共10場賽事，以決出冠軍誰屬。但據悉，富力暫反對有關方案，而是希望以現時聯賽榜成績決定冠軍。

飛馬會長羅傑承認為，疫情太多未明朗因素，不相信短期內可再次比賽，加上球員合約問題，球會不能無了期等，故贊成腰斬球季：「若下季在9月開季，經濟不景氣，球會短時間尋贊助是有困難。今次也是個機會，提早涵接亞洲賽球季（即年初開季），同時讓球會有更充裕時間組軍準備來季。」

流浪總監李輝立透露，疫情下一眾外援歸心似箭盼回國，故流浪將準備停止訓練及陸續支付球員今季餘下合約的薪酬，「至於有長約在身的球員，球會仍會支薪。」東方今季有高級組銀牌及足總盃晉身決賽，總監李志堅說，保留盃賽對球會持分者是歡迎，並承認跟聯賽難以短期內完成，「現時實在看不到球季可在未來兩個月內解決到，亦難以預測。而聯賽取消未有賽事後，球會還要跟球員傾談合約事宜。」前港足隊長、飛馬中堅陳偉豪在社交網撰文說，今次疫情對本地球圈影響前所未見，較2003年沙士更嚴重，或會再出現冰河時期，故呼籲香港球員往後時刻都要有危機感，「唔好認為球市會一直向好，而覺得所有嘢都係理所當然。珍惜現在球會俾你嘅機會、珍惜大家有波踢嘅日子」。

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