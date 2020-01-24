【新冠肺炎】尼加拉瓜政府疑勒令聯賽照踢　球員頂硬上　瑞典業餘隊友賽收死亡恐嚇 (17:13)

尼加拉瓜超聯是少數在疫情下未有停擺的賽事，迪里亞球員上仗聯賽亦如常上陣，與平時不同的是賽前合照時戴上口罩。今晨主場出擊的迪里亞，以2：1擊敗法拉迪（Walter Ferretti）全取3分，但球隊上下卻未有一絲喜悅。該隊經理沙拉薩接受訪問時坦言，球員並不願意繼續比賽：「疫情下他們相當害怕感染，但我們沒有選擇。早前賽會發起投票決定聯賽的安排，結果大部分球會支持繼續作賽，我們只能夠接受。」據外國傳媒分析，尼加拉瓜總統奧迪加希望借體育賽事團結人民，當地近年局勢動盪，加上奧迪加不希望因疫情影響當地經濟，因此屬意「不設防」，批准賽事繼續舉行。

遠在瑞典亦有球隊在疫情下面臨抉擇，但卻因禍得福。當地第7級聯賽的業餘球會Skabersjo，近日安排友賽提升球員狀態，疑因此引起部分球迷不滿，在社交網站受到死亡恐嚇。然而該隊主席安達臣稱友賽提升了球隊的知名度：「有不少博彩公司致電詢問我們的踢法，亦有人在社交網站上轉發發我們的動向，所有球員因此感到意外。」不過在疫情蔓延下，瑞典政府已禁止50人或以上的集會，安達臣稱已要求球迷不要入場觀戰，但無意取消集訓。

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