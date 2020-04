【傳奇落難】獄中網式足球友賽落敗　細哨失招牌笑容 (19:26)

「細哨」3月初在獄中出戰友賽時寶刀未老,傳射居功下領軍勇奪監獄盃。當地警方其後指細哨與擔任其經理人的哥哥涉嫌「洗黑錢」,因此未有批准他們保釋的申請。「細哨」未知是否因連串事件大受打擊,近日在獄中另一場友賽中罕有地落敗。據巴拉圭傳媒報道,這名巴西前國腳與獄卒組成二人組合,以類似網球雙打、但球不准落地的形式舉行網式足球比賽,面對另一對囚友組合,「細哨」首局先拔頭籌,但在第2局落敗。

報道未有提及雙方最終如何決定勝負,但網民認為能以足球與「細哨」一較高下,已是「人生贏家」,亦有網民笑指「細哨」是害怕在獄中遭人尋仇,因此顧全對手顏面故意落敗。

While we're all in quarantine due to coronavirus, Ronaldinho's life in a Paraguayan prison really doesn't seem so bad... pic.twitter.com/bs2X94reqX

— Ben Hayward (@bghayward) March 30, 2020