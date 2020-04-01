【新冠肺炎】空手道港隊總教練確診　曾領李振豪等出征奧地利 (18:19)

空手道隊早前赴歐洲集訓及比賽，但隊員李振豪、曾綺婷、周家謙返港後，先後確診新冠肺炎。體院其間安排返港的運動員及員工接受病毒檢測，3名確診港將的自由組手（搏擊）隊法籍教練，日前證實染疫，今日再有總教練William Thomas確診。體院表示，自3月5日起安排近200人作病毒檢測，其中空手道總教練及自由組手教練檢測呈陽性。同行的另一名港將早前病毒檢測呈陰性，經衛生署安排隔離滿14天，日前獲准離開。

體院在聲明中祝願運動員及教練早日康復，而位處火炭的體院總部上周起「封關」14天，禁止運動員進出，以減低人流及疫情風險，期限至4月8日屆滿。

另外，港超球隊傑志日前公布，一名職員初步確診新型冠狀病毒肺炎，隨即安排職球員共70人在周二作病毒檢測。球隊今日取得12個樣本結果，證實全部呈陰性，其餘結果將在接到實驗室報告後，再作公布。據悉確診的職員為助教兼前香港足球先生盧比度，昨晚亦已獲安排送院。

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