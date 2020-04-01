【新冠肺炎】蝶泳世界冠軍等9名匈牙利泳手確診　法甲馬賽前會長染疫亡 (21:46)

26歲的卡柏絲在Instagram拍片表示自己確診，但暫時未有病徵，「很重要的是，你了解到即使自己感覺健康，仍可能傳播病毒。所以要提高警覺，留在家，保持健康」。這名女子200蝶現任世界冠軍未提及確實檢測日期，但指自己初步測試結果呈陰性，但4日後再檢查則呈陽性。同樣染疫的前世界賽自由泳接力銅牌得主Richard Bohus則說：「上星期試過跑完800米後，感覺像訓練了3小時。不知道為何回家後會肌肉酸軟，我跟教練說一定是染上肺炎，最終也證實了。」

根據雜誌「Swimming World」報道，卡柏絲早前到泰國集訓，Bohus及另一名男泳手Dominik Kozma則曾在土耳其，另有泳手由南非回國，奧運3金得主賀絲素則未曾到外地。所有人均在3月13日之前已回匈牙利，通過兩次測試的運動員可使用國家訓練設施，但部分人據報仍未有最新一次檢測結果。

另外，法甲球隊馬賽證實，68歲前會長柏比迪奧夫因感染新冠肺炎，周二離世。法媒指他在塞內加爾受感染，打算返回法國前，因病情惡化而不治。迪奧夫早年擔任體育記者，亦曾是杜奧巴等球員的經理人，2005年加入馬賽，成為歐洲主流聯賽首名黑人會長，2009年離任。

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