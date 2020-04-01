【新冠肺炎】85%受訪體育教練手停口停　霍啟剛促政府發放現金補助 (16:31)

疫情下經濟大受打擊，體育教練亦不能倖免。全體體育界選委3月中經各體育總會，向超過1000個屬會發放問卷，獲約400個回覆。調查發現近七成半受訪機構現時全面停辦課堂，旗下教練收入亦大減，六成七面臨零收入，另有近兩成收入減少四分三，情况嚴峻。逾八成教練以康文署轄下場地為教學場所，七成使用學校，惟中小學自農曆新年後停課，康文署場地亦一再封場，逾九成教練直指因場地關閉而影響收入。

霍啟剛代表體育界選委促請政府推出「防疫抗疫基金2.0」時，應惠及體育界，參考向零售業的資助，向受影響的體育機構發放一次性現金補助，建議向個人教練發放1萬元，並希望學校向教練發放一半導師費，共渡時艱。他又表示不少教練近日考慮轉行以保生計，認為對體育發展並不健康：「教練是整個體育圈的基石，沒有教練，就沒有精英運動員，希望政府正視情况。」

此外，港協暨奧委會將成立特別工作小組，為合資格教練進行登記，協助約見相關政府部門爭取可行援助方案。

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