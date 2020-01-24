【新冠肺炎】阿特蘭大鬥華倫被指播毒源頭　歐洲足協會長否認　暗指責任在政府 (20:17)

該仗在米蘭聖西路球場上演，阿特蘭大以4：1大勝華倫西亞，兩隊入場觀眾多達44236人。及後兩隊各有球員確診，意大利該處的倫巴第大區，更成為疫情最嚴重的地區之一，而兩隊所屬的意大利和西班牙，亦隨即爆發疫情，故早前位於阿特蘭大的貝加莫市市長更坦言，該仗猶如「生化炸彈」，是「播毒」的源頭。

對於這些指控，以及批評歐洲足協未有果斷延期賽事，施非林回應：「在2月19日的時候，沒有人知道倫巴第會成為疫情中心，那麼我們有什麼理由要取消比賽？我們一直在聽從當局意見，沒有擅自作出任何決定。」施非林認為，這是當地政府的責任，並解釋無法在一日內做出所有決策：「因為有合約和協議的約束，當時歐洲各地仍然堅持舉行比賽，阿特蘭大對華倫西亞時，國家邊境仍然開放。」

歐洲足協今日再次召開緊急視像會議，邀請55個成員國代表商討餘下球季的解決方案，以及如何處理球員合約等議題。另《馬卡報》報道，西甲賽會及各球隊代表開會後，雖仍屬意致力完成今個球季，但表明若在6月27日前疫情未受控，導致聯賽仍無法重開的話，屆時應宣布腰斬今季西甲賽事。

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