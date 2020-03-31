【劍擊】倫奧佩劍港將林衍聰退役　轉型教練盼為港育新血 (20:03)

自2018年仁川亞運奪得團體銅牌後，港將林衍聰開始淡出大賽行列，直至今日宣布結束近15年全職港將生涯。他在社交網站表示，離別時沒有傷感，反而充滿盼望及期待：「19年運動員生涯，由一個生得高而被選中打佩劍的𡃁仔，到參加過大大小小過百場比賽的運動員，劍擊可以說是改變了我的命運。」

2012年，林衍聰以港隊佩劍第一人身分，刺進倫敦奧運舞台，兩年後在仁川亞運奪得個人及團體銅牌，亦屬港隊第一次。他亦感慨道：「由林衍聰，到現在大家都留意到男佩更多的（劍手）名字，這就是我一直以來的夢想。佩劍有更多有能力、有潛質的運動員，可以代表香港出賽。」

林衍聰近年受傷患困擾，多次要打針甚至紮住上，因而兼任領隊身分，帶領師弟四出征戰國際賽。他表示，早前考慮回到體院任教練，但最終婉拒邀請，專心在劍會培育新血：「我希望從最底層做起，香港佩劍專項教練不多，要助運動員有長遠發展，就要由基本功教起，所以現時都會循這方向下工夫，希望為港隊貢獻更多新血。」

其他報道：【東京奧運】田徑世界賽延至2022年「讓路」東奧 首於雙數年舉辦

其他報道：【新冠肺炎】初步確診傑志職員曾督操 4球隊同一場地訓練 球員近兩周沒病徵