【新冠肺炎】初步確診傑志職員曾督操　4球隊同一場地訓練　球員近兩周沒病徵 (14:53)

傑志上周六晚發聲明表示，一名職員的配偶因工作離港，本月18日回港，該職員沒按球會規定申報及作家居隔離，直至上周一（23日）仍繼續到位於石門的賽馬會傑志中心工作，包括參與一隊操練，該職員配偶周日確診，傑志轉介該名職員作快速病毒檢測，今晨亦初步確診。所有傑志職球員及中心員工，現均需家居隔離及接受病毒檢測，預計明日（4月1日）下午會有結果。

傑志在上周二（24日）配合政府及足總指引關閉中心前，曾於19、20及23日舉行操練。疫情使康文署關閉場地後，傑志有為友會提供中心場地應急。在18日至23日期間，3間港超球隊和富大埔、愉園及標準流浪，以及港甲球會晉峰均有使用傑志中心操練。

大埔總監馮凱文確認，球隊在18日起一連4天都有使用該場地操練，訓練期間未有接觸傑志職員，故暫時不太擔心。愉園則在本月19日及21日兩天於中心訓練，主教練鮑家耀亦確認，球隊期間未有跟相關的傑志職員有直接接觸，並指會跟球會研究，如有需要可安排職球員檢測。愉園亦提醒職球員，現時疫情嚴峻，如非必要避免外出，感身體不適或出現病徵時從速求醫。

流浪總監李輝立說，球隊在本月20及21日有在中心練習，他指離操練後至今近兩星期，球員健康正常，未有相關病徵，而教練團已知會球員如身體有不妥，要立即通報及即求醫。至於跟盧比度份屬好友的理文後衛列斯奧，回覆本報查詢時確認身體情况良好，未有任何病徵，但為安全起見，稍後會接受病毒檢測。

港甲晉峰總教練何信賢確認，本月19日早上曾到傑志中心操練，其間球隊曾跟相關職員打招呼，但位置較遠：「球員不擔心就假，不過離當日操練至今已超過10天，球員至今都未有徵狀，也總算安心點。」他補充，上周六得悉相關職員配偶初步確診後，球隊已逐一查詢球員有沒有病徵，並呼籲球員減少外出，而球隊的西班牙籍主教練，在周日曾跟一名傑志外援在街上交談。傑志回覆，傑志教練團在中心的更衣室，並不會開放予其他球隊，故不會有共用更衣室情况。

足總原定下周一重開將軍澳足球訓練中心，供港超球隊操練，並在下周二與港超球會開會討論之後賽程，但現階段或有待傑志明午公布職球員病毒檢測結果，才能再確定下周會議能否如期舉行。

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