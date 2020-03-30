【新冠肺炎】神戶勝利船後衛酒井高德染疫　日職首名確診球員 (21:22)

神戶勝利船表示，酒井高德於上周三晚（本月25日）開始發燒，高達攝氏38度，翌日缺席操練，並到兵庫縣一間醫院求診，當時診斷患上急性氣管炎，但及後數天仍持續有發燒、頭痛及喉嚨痛等病徵，上周六接受病毒檢測後，今午證實對新冠肺炎呈陽性反應。

勝利船補充，除了酒井，直至現時為止，未有其他職球員出現感染新冠肺炎或感冒等症狀，球會訓練場及設施將會全面消毒，並繼續監測所有跟酒井為緊密接觸者的身體狀况。

29歲的酒井高德是日德混血兒，可司職左、右閘，他先後入選2014年及2018年世界盃決賽周大軍名單，但近兩年再沒為國家隊上陣，並於去年中由德乙漢堡重返日職，加盟神戶勝利船。

酒井透過球會官網表示，對自己染疫令球隊上下及親友帶來不安而衷心致歉：「現時大家努力防疫，自己作為職業球員，日常生活亦保持相當高的自覺性，沒到人多地方，也經常洗手消毒，但最終仍然染疫，實在令人很遺憾，也證明這病毒潛伏四周，希望再沒有人感染。」他事後在個人社交網補充謂，未有失去味覺等病徵，目前身體情况不錯。效力神戶的酒井高德，亦繼日職棒球隊阪神虎3名球員後，成為在關西地區最新確診的運動員。