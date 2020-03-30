【東京奧運】國際奧委會落實東奧明年7月23日揭幕 (20:22)

國際奧委會（IOC）今晚落實，東京奧運新賽期將為2021年7月23日至8月8日，而殘奧會的舉行日期則訂於明年8月24日至9月5日。IOC主席巴赫表示：「我要感謝各方面在過去幾天的協商過程中，顯示出的伙伴關係和支持。我相信大家有能力應對這個前所未有的挑戰。人類目前處於黑暗的隧道中，東京奧運可能是這條隧道盡頭的曙光。」

另外，日本著名搞笑藝人志村健，昨晚因新冠肺炎離世，終年70歲。他原定為自己家鄉東京都東村山市，擔任東奧聖火傳遞者，如今成為泡影，替補人選有待落實。

對於這名日本笑匠離世，當地不少體壇名將均表哀悼，女子羽毛球好手奧原希望表示：「這是一個警號，當你身邊重要的人離開時，一切都為時已晚。我們必須提高防疫意識，尤其是年輕的一輩，而不是沒有病徵就覺得自己肯定健康沒事。」而效力西甲球會伊巴的日本國腳乾貴士亦言：「志村先生的離世，告訴大家病毒的可怕之處，我希望大家都設法提高防疫意識，做好本份，這樣就不會有更多的人犧牲。」

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