【新冠肺炎】拉莫斯及碧基等齊助西班牙抗疫　虛擬音樂節籌550萬 (21:41)

西班牙為歐洲疫情最嚴重的國家之一，至今逾7萬人確診、6000人死亡。西甲本月中宣布停賽兩周，上周更決定無限期押後，一眾球星雖無賽事，但未有閒下來，昨晚參與西甲賽會有份舉辦的「LaLiga Santander Fest」網絡音樂節，與多位著名歌星聯手籌得逾64萬歐元，捐助該國購買醫療物資。皇馬隊長兼西班牙隊國腳沙治奧拉莫斯，通過視像接受大會訪問時，強調最好抗疫地點就是家中，又表示希望足球和音樂有助民眾捱過艱難時刻。

而在英國，36歲的James Page原定下月出戰倫敦馬拉松，但賽事及另一項超級馬拉松均因疫情延期後，他決定在家中花園發起跑步挑戰，結果上周五用4小時57分鐘跑足873個圈，總距離接近全馬的42.125公里，為英國兒童癌症組織「Children With Cancer UK」籌得逾3500英磅（約33700港元）。

其他報道：【新冠肺炎】英媒：英超6月初復賽 每隊6周至少踢9場 亦傳球員已被要求提早放暑假

其他報道：【新冠肺炎】祖雲將帥棄4個月薪金 主席疑拒腰斬意甲直接頒獎