【新冠肺炎】英媒：英超6月初復賽　每隊6周至少踢9場　亦傳球員已被要求提早放暑假 (19:44)

《泰晤士報》指7月16日是球賽轉播合約屆滿日，而賽會、球會及球員工會料本周達成共識，推遲至6月開賽。除非球會同意以現時成績作結，接下來需解決的是球員合約及註冊問題。大部分英超隊現時完成29輪，但出戰聯賽盃的阿士東維拉及曼城，與他們當日對手錫菲聯及阿仙奴踢少一場，距離完季的38場尚餘10場。

另一方面，自上周一錫菲聯暫停基地操練後，大部分球員均於家中保持體能狀態，但利物浦領隊高普、車路士主帥林柏特均曾表示，相關訓練難以執行，後者更指不會漫無目的地催谷球員狀態。至於英超按原定計劃，4月30日重開的機會漸減，《衛報》指球員提早休息，至英國封城令解禁才回基地復操，是較易執行的方法，球會將日內向球員傳達指令。而球員在今季完結至下季開鑼前，則未知會否如常放假或續留球會訓練。

不過，熱刺方面據報明日起，摩連奴為首的教練團將領球員作視像操練。體育科學團隊將檢視訓練數據，而軍醫亦會每周與球員交流最少3次，避免球員受傷。中場哈利雲克斯指會方早前已提供所需器械。

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