【新冠肺炎】英電視台今夏播96年歐國盃回味三獅盛世　港收費台播20埸英超經典 (15:19)

新冠肺炎疫情導致全球各大聯賽停擺，原定今夏舉行的歐洲國家盃及東京奧運，亦因而延期至明年。沒有比賽下，全球各大電視台為無法直播賽事大感頭痛。據報道，有英國電視台已計劃在今夏歐國盃的檔期，重播1996年歐國盃決賽周31場賽事。而香港收費電視台在未來一個月，亦會重播20場英超經典戰役，讓球迷溫故知新。
據報道，英國ITV電視台已決定今夏重播1996年歐國盃，原因是該屆由英格蘭主辦，好讓國民安在家中，回味昔日「三獅軍團」盛世，英軍在主場打入4強佳績，勢成收視保證。該屆英格蘭隊擁有舒利亞、加斯居尼、阿當斯、麥馬拿文及現任英格蘭隊領隊修夫基等名將，陣容星光熠熠，最終與德國隊戰至互射12碼，因修夫基射失而4強止步，而德國隊最終擊敗該屆黑馬捷克隊奪冠。
另邊廂，英超暫停舉行下，Now TV的體育台在未來一個月空檔，重播球迷早前在Facebook專頁投票活動選出，過去27年來20場最想重溫的英超賽事，並於周一起（本月30日）在未來一個月內的晚上8時重播。當中包括曼聯在2011/12球季以8：2大炒阿仙奴，時任兵工廠領隊雲格被逐，在看台上攤開雙手經典一幕；曼城在2011/12球季的曼市打吡大勝6：1，巴洛迪利入球後，揭開底衫展示「Why Always Me」一戰成名。還有利物浦在2008/09年與阿仙奴合演4：4的入球騷、費格遜帶領曼聯的最後一戰、曼城絕殺首奪英超等歷史一刻。
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《英超經典》20場賽事
播放日期 球季 賽事
3月30日（一） 2011/12 曼聯8：2阿仙奴
3月31日（二） 2009/10 曼聯4：3曼城
4月1日（三）2011/12 曼聯 1：6 曼城
4月2日（四）2008/09 利物浦4：4阿仙奴
4月3日（五）2012/13 曼城3：2昆士柏流浪
4月6日（一）2012/13 西布朗5：5曼聯
4月7日（二）2010/11 紐卡素4：4阿仙奴
4月8日（三）2001/02 曼聯0：1阿仙奴
4月9日（四）2004/05 曼聯2：0阿仙奴
4月10日（五）1998/99 諾定咸森林1：8曼聯
4月13日（一）2015/16 曼城1：3李斯特城
4月14日（二）1997/98 曼聯0：1阿仙奴
4月15日（三）2008/09 阿仙奴4：4熱刺
4月16日（四）2012/13 阿仙奴7：3紐卡素
4月17日（五）2014/15 熱刺5：3車路士
4月20日（一）2018/19 曼城2：1利物浦
4月21日（二）2013/14 曼城6：3阿仙奴
4月22日（三）1992/93 曼聯2：1錫周三
4月23日（四）2007/08 樸茨茅夫7：4雷丁
4月24日（五）2005/06 阿仙奴4：2韋根
(now621台 周一至五晚上20：00播放)