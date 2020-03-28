【新冠肺炎】否認違宵禁被捕　蘇蘭奴稱往鄰居家午膳　讚秘魯封關反應快 (21:01)

秘魯日前宣布因疫情實施宵禁，有當地電視台以「蘇蘭奴違反宵禁令被捕」為題，直播他被帶上警車的過程，令這名前國家隊中場蘇蘭奴近日捲入小風波。他接受英國《每日郵報》訪問，解釋事件來龍去脈：「我與小孩只是到鄰居家午膳，兩家距離不足50碼，裏面也只有7、8人，只是吃飯時間長了點。鄰居聽到有音樂以為是派對，就向電視台報料是名人。警察只是到場調查，我已離開警局，沒有被捕。」他又向外界道歉，表示理解大家關注健康。

現任秘魯國家隊助教的蘇蘭奴又讚道，該國總統反應迅速：「疫情之下，封鎖國家是非常好的決定，令我們的疫情不至如意大利、西班牙等嚴重，我和家人希望很快能回到正常生活。」45歲的蘇蘭奴曾效力紐卡素、阿士東維拉、李斯特城等，至2012年正式掛靴。

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