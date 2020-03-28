【東京奧運】稱夏季奧運難在春天舉行　森喜朗：下周決定新賽期 (18:09)

國際奧委會上周二落實，原定7月24日揭幕的東奧，延遲一年及不遲於明夏舉行。新賽期連日來引起多番猜測，東奧組委會主席森喜朗，昨日接受日本電視台訪問時表示：「夏季奧運就應該在夏季舉行，所以我們應考慮6至9月的檔期，希望下周後期可以有決定，再作公布。」

國際奧委會昨日表示，會在3周內決定賽期。森喜朗又指要與時間競賽，以騰出更多時間予工作人員準備：「當然有更多準備時間，對我們而言會更好。」東奧新賽期另一考慮，是同期舉行的田徑世界賽及游泳世界賽，世界田徑總會主席高爾今日表示，不排除押後田徑世界賽一年，會盡快落實賽期。

另外，共同通訊社進行一個為期3天的民調，以電話訪問全國人民，今日公布民調結果，顯示78.7%受訪者贊成押後東奧，甚至有11.1%表示東奧應延期兩年。

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