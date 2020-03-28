【新冠肺炎】戴巴拿確診後一度呼吸困難　昨日好轉 (16:26)

戴巴拿今晨在祖雲官方訪問中表示：「在病徵出現的兩日，我嘗試去做一些訓練，很快便呼吸困難，5分鐘後便覺得很疲勞、身重、肌肉疼痛，只能夠暫停。」他稱昨日感覺較之前兩日好很多，會嘗試再次訓練。另外兩名確診的祖雲達斯球員，分別是後衛魯加尼及中場馬杜迪，前者的女友指做病毒測試之日是當地3月8日，即祖雲主場擊敗國際米蘭的比賽日。

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另外，意大利足總會長加雲拿今日稱，意甲不會取消球季，「一定會頒發冠軍獎盃」，亦要決定出戰歐洲賽及升降班的隊伍；他指球季可延至7月30日。

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