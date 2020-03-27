【新冠肺炎】外援禁入境　球員檢測病毒需時　中超開季無期 (19:37)

報道指，過去一星期，中國各級聯賽球隊，以不同方式安排外援歸隊，包括動用私人飛機迎接球員，但據指有超過一半外援仍然未能歸隊，如身在南美洲的巴西籍球員，需要轉機再返中國。中國足協回覆球會查詢時指，今次外交部入境限制包括外籍教練及外援，中超及中甲球會已通知仍在海外的外援，暫留在各自家中防疫，直至可入境及球會通知才能返回中國。據報16間中超球會中，只有天津天海、大連人及石家莊永昌的外援，悉數返回中國。

此外，中國足協已向各中超球會發出防疫通知，要求各隊的球員接受至少兩輪的新冠病毒測試，一次是發出通知後的一星期內，第二次是待公布球季賽程後，有指此舉勢令球季更難在短期內舉行。受疫情影響，中超山東魯能的比利時隊中場費蘭尼，以及中甲梅州客家前鋒多利，先後確診感染新冠肺炎。而廣州恒大主帥簡拿華路，將於明日結束離境返國的14天隔離期，他近日主動捐出3萬個口罩給家鄉那不勒斯，並說：「有能力的人應該挺身而出，我覺得這是一種方式，顯示我對意大利國民的親密關係。」他早前透露，恒大將於下周一復操。

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