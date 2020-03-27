【東京奧運】東奧延期暫緩訓練　續為品牌設計泳衣　何詩蓓勉港人迎挑戰 (16:21)

香港游泳隊代表何詩蓓早於去年4月，在全港長池游泳計時賽的女子100米及200米自由泳，達到東京奧運參賽A標。不過，新冠肺炎疫情肆虐全球，IOC周二（24日）宣布奧運押後至明年上演，對此22歲的Siobhan說：「其實過去數星期已有預計奧運延期的心理準備，但當IOC正式宣布時，自己仍會有少許失落，始終我為奧運付出了很多精神及時間。」她透露，將會休息一段時間，之後再重新投入練習，為明年奧運做好準備。

此外，何詩蓓早前成為香港首個運動員加入游泳運動品牌的Elite-Team，原定今年為東奧推出自己首次設計的泳衣系列，雖東奧延期，但她笑說：「雖然奧運明年才發生，但泳衣設計會如期進行，希望大家支持這個項目。」

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