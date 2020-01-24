【新冠肺炎】戴巴拿女友稱聽到肺部發出怪聲　武磊團隊闢謠：檢測陰性造假 (19:58)

保羅戴巴拿在確診後的第4天，在社交網站Instagram表示與女友奧莉安娜情况良好，又上載「OK」手勢。奧莉安娜則稱感染新冠肺炎後，「兩或三天前情况很差，有點似流感，渾身疼痛乏力，甚至能聽到肺部發出奇怪聲音。醫生建議我倆多休息及補充維他命」。兩人將在下周二再做病毒測試。26歲的戴巴拿是第3個染疫的祖雲達斯球員，之前兩人是意大利隊後衛魯加尼及法國隊中場馬度迪。

武磊方面，昨有消息指他已在第二次病毒檢測呈陰性，但其團隊在微博否認，稱這名28歲鋒將未有做進一步病毒測試，仍需隔離治療。此外，綽號「猴子」22歲翼鋒馬迪亞斯華加斯，成為第4個確診的愛斯賓奴一隊球員，其母會阿甲球會沙士菲鼓勵道：「加油猴子！」該隊之前也有兩名職員確診。

其他新聞：【東京奧運】東奧新賽期或改於明年7至8月 4周內有定案

其他新聞：【打工皇帝】美斯預計年賺逾10億勝C朗 巴塞球員反對扣薪