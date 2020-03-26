【東京奧運】3000億延期開支或轉嫁納稅人　贊助商拒割席續合作 (18:58)

《日經產業新聞》早前報道，日本政府及一眾企業的奧運開支勢因延期而增加，部分企業亦已投放資金作宣傳用途，如輪胎業龍頭普利司通已斥高達30億美元（約233億港元）贊助奧運。東奧補辦日期雖未有定案，然而共同社引述消息人士透露，大部分企業已準備承擔額外開支，並無意取消合作關係。其中日本航空一名發言人表示，公司仍會維持奧運的合作關係，並希望為這次體壇盛事作貢獻，營造適合運動員及觀眾的環境。另一贊助商明治製菓則態度謹慎，發言人指已有心理準備與奧運相關的產品需延遲發售，並會評估奧運押後所帶來的影響。

東奧押後所帶來的連鎖效應，亦勢影響日本國民。據美國傳媒報道，東京都政府已將75%公帑投放在與奧運相關的項目，其中改建主場館新國立競技場已斥資1.57億日元（約1133萬港元）。面對東奧押後帶來的經濟負擔，日本政府料將轉嫁納稅人，有經濟分析員估計當局或透過加稅增加收入。而將會在奧運後在市場出售、供運動員入住的選手村，亦因延期影響交投意慾。加上部分奧運場館亦因延期增加行政費用，勢令原本低迷的日本經濟百上加斤。

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