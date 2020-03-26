【打工皇帝】美斯預計年賺逾10億勝C朗　巴塞球員反對扣薪 (17:50)

《法國足球》日前公布，計算球員薪金、獎金及廣告收入，預計美斯今季年均收入高達1.31億歐元（約10.95億港元），C朗則以1.18億歐元（約9.87億港元）屈居亞軍，但已較上季增加500萬歐元。緊隨其後是巴黎聖日耳門球星尼馬，預計年賺9500萬歐元，對比隊友基利安麥巴比預計所賺的2120萬歐元，足足多超過兩倍。

教練方面，榜首是馬體會的施蒙尼，年賺4550萬歐元，第2位為國際米蘭的干地，年賺3000萬歐元，曼城領隊哥迪奧拿「僅」排第3，年賺2750萬歐元。

新冠肺炎疫情蔓延全球，據西班牙傳媒報道，巴塞隆拿及華倫西亞等西甲球會，早前曾詢問球員在疫情期間意見，或按比例暫時減一定薪金以共度難關，疫情結束後再陸續發還扣除的薪金予球員。據指，西甲賽會昨舉行會議，亦支持有關建議，但《ESPN》等報道，巴塞球員代表反對扣薪建議；而巴塞計劃在下月27日恢復一隊操練。

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