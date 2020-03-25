【新冠肺炎】巴西英國改建著名體育場　馬拉簡拿球場成臨時醫院 (21:17)

巴西各級聯賽現已暫停，直至另行通知。據報20間巴甲球會中，如法林明高、哥連泰斯及山度士等傳統勁旅，超過一半已將球場或訓練場的管理權，交予政府衛生部門，隨時改造成臨時醫院或診所。有球場草皮上已鋪滿電線和電纜，預計兩周後可變成容納200張床位的病房。其中，法林明高主場是馬拉簡拿球場，球會主席表示： 「在這個嚴峻時刻，我呼籲我們的球迷，一同為回復美好日子而努力，照顧長者及幫助有需要的人。」馬拉簡拿球場可容納逾7.8萬人，是2014年巴西世界盃的決賽球場，以及2016年里約熱內盧奧運主場館。

另邊廂，英國《衛報》報道，英國政府正考慮將知名的倫敦展覧中心，改建成臨時「方艙醫院」，以接收及診治療新冠肺炎患者。報道指，該處佔地10萬平方米，可容納約4000張病床，昨日有指會在下周啟用。英國政府官員及醫療機構代表，在上周已到現場視察。較早前，車路士的千禧酒店，以及曼聯名宿加利尼維爾旗下兩間酒店，先後給醫護人員免費住宿。

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