【新冠肺炎】空手道染疫兩將交代近况　李振豪嘆體能不及普通人 (18:30)

香港空手道隊共有3名運動員染疫，除李振豪及曾綺婷外，一同赴歐訓練的19歲隊友周家謙亦確診。李振豪上周三（18日）首先確診，至今留院9天，他今午在facebook專頁交代康復進度，指喉嚨痛等病徵已消失，但病毒檢測仍呈陽性，需時康復。他在重新開始練習體能後，亦有感體力大不如前：「短短10分鐘我雙腳已經好攰，條氣好喘。感覺現在比普通人既體能還要差，睇黎康復之後要用一段時間先可以返到競技水平，而家唯有專心休養先。」

至於上周四因高燒入院、翌日確診的曾綺婷，亦在facebook分享過去一周的治療進度，她表示病徵反覆，昨日出現味覺和嗅覺失調，今日回復正常，但再有肌肉痛及多次腹瀉。她表示會翻看各人的打氣說話，又自我鼓勵：「加油呀！曾綺婷！」

此外，早前曾和確診者同機返港的體操代表石偉雄和吳翹充，今日表示病毒檢測呈陰性，將在隔離滿14天後再返回體院。女子重劍代表佘繕妡及朱嘉望，月初和中國隊及韓國隊同場作賽，中韓兩隊其後均有劍手確診，兩名港將亦各自在Instagram報平安，表示檢測呈陰性。

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