【東京奧運】國際奧委會周四討論新賽期　田徑游泳世界賽願改期　足球或改年齡限制 (19:10)

巴赫今日向傳媒說，已經成立專案小組「Here We Go」，明日起與各國際體育組織商討東奧補辦情况。他稱IOC有信心日本能在今夏舉辦奧運，但因應近日非洲出現新型冠狀肺炎感染個案，美洲的疫情亦未受控，「在預防病毒的同時，日本真的能邀請到全世界嗎？」他表示與日方曾討論取消奧運，但IOC絕不願這樣做，延期一年的決定是尊重包括運動員等的意見，但「重新安排東奧需要各持份者犧牲」。

東奧原定在今年7月24日至8月9日舉行，但因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，宣布延至明年，但不遲於夏天。如果直接延期一年，將與明年7月的游泳世界賽及8月的田徑世界賽撞期。巴赫表明東奧新賽期「不限於夏天」，呼應近日日媒報道有可能春天補辦。惟世界田徑聯會主席高爾指會與美國俄勒岡州的世界賽籌委會，商討改期的可能性，並不排除要2022年舉辦。國際泳聯（FINA）亦發聲明，指會與日本福岡的游泳世界賽主辦單位及日本泳協溝通，保持舉辦日期的靈活性，但執行總裁Cornel Marculescu表明不能延期到後年。

奧運延期亦牽涉部分項目的比賽規程，例如男子足球項目，23歲的球員到明年便會超齡。東道主日本隊將損失16名成員，包括板倉滉、三好康兒、遠藤溪太、森島司等中場主力。多支歐洲球隊亦難再用去年U21歐國盃班底，如上屆冠軍西班牙隊會有奧耶沙巴爾、卡路士蘇拿等12名球員無法參賽。因此，報道指國際足協（FIFA）有意提高今屆賽事的適齡球員年齡限制為24歲或以下。

在其他奧運項目，近半仍未完成資格賽。惟日本以主辦國身分取得各項入場券，大部分亦完成選拔，乒乓球、柔道、馬拉松等所屬的總會表明無意重選。世界業餘拳擊總會指其會籍凍結期明年屆滿，在奧運延期下，或可再與IOC合作。

另一方面，東京車站的奧運揭幕倒數計時器今日停止運作，當局亦開始跟進大量後續工作。共同社指位於東京晴海的選手村，原定在奧運後改建成公寓並已開始發售，現時需要與相關企業交涉。部分被預訂的設施亦要續租一年，引述東京奧組委指部分計劃或有變，而酒店、交通、餐飲等的合同亦要重新簽訂。此外，偶像團體《嵐》年底解散，無法參與明年開幕禮，日本放送協會（NHK）要填補逾千小時節目空檔等問題亦待解決。

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