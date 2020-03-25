【東京奧運】先後遇戰爭學運疫情　東京三辦奧運均遇阻滯 (20:10)

自1896年希臘主辦現代夏季奧運會以來，從未試過延期舉行，過去曾因第一次及第二次世界大戰而取消3屆，其中一次正是1940年東京奧運。該屆東京首次成功取得奧運主辦權，亦是日本當時慶祝神武天王即位2600年的「紀元二千六百年紀念行事」活動之一。賽事原定於1940年9月21日至10月6日舉行，但在1937年爆發中日戰爭，最終日本奧委會在軍方壓力下，以該年需要舉行大規模軍事演習為由，放棄舉辦奧運，並由候補地的芬蘭赫爾辛基取代，惟及後因爆發第二次世界大戰，芬蘭亦被蘇聯入侵，最終整屆賽事取消，同年舉行的札幌冬奧亦一同停辦。此外，日本其實早於1928年申辦奧運，但因關東大地震，該屆最終由荷蘭阿姆斯特丹主辦。

東京直至1964年，才首次正式主辦奧運。日本政府為此大興土木，興建東海道新幹線等基建，力圖擺脫戰後經濟頹勢，雖然該屆奧運如期舉行，但前後均經歷不少政治風波，成功申奧的已故總理大臣岸信介，在1960年因修訂《日美安保條約》爭議而下台，他是日本現任首相安倍晉三的外祖父；而該屆奧運往後數年，日本亦持續爆發大規模學運，學生抗議加學費、校方高壓管理等議題。

今屆東京奧運，輪到開幕前半年，全球爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，結果國際奧委會昨日（24日）終確定延期至明年。奧運聖火日前由雅典運抵宮城縣，在石卷市舉行聖火台揭幕儀式時，聖火卻被強風兩度吹熄，當時已被日本網民視為不祥之兆，更留言「中止奧運，是神的旨意」，並在Twitter廣傳日語「聖火熄滅」的Hashtag。

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