【東京奧運】跳馬王子石偉雄自信延期無礙狀態　羽毛球隊伍家朗憂搶分功虧一簣 (21:33)

「石仔」石偉雄早於去年初求婚，原定今夏東京奧運後，便會與未婚妻拉埋天窗。他接受本報訪問時，認為延期對各方有好處，但透露部署打亂：「我與未婚妻原本計劃戰畢奧運，便會舉行婚禮，如果奧運延至明年7月，會變成先結婚，然後才出戰奧運。」石仔今年10月便會滿29歲，他表示保持狀態不成問題，但要較小心部署：「很多體操選手都戰至30多歲，以自己現時狀態能力，相信問題不大，但系統訓練要很小心地部署。」

東奧多項資格賽因疫情延期或取消，其中世界羽聯日前已推遲下月的5場比賽，香港羽毛球一哥伍家朗原本奧運排名高企，資格可說是十拿九穩。他認為延期對運動員、球迷等健康都是好事，但擔心資格分配會有不公情况：「若明年才辦奧運，在2019至2020年已計算積分的比賽，又會否繼續有效？運動員辛苦多年，當然希望有公平的計分方法。」早前從英國返港的他，與石仔一樣仍在自我隔離，但之後均會重返訓練場，再為奧運準備。

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