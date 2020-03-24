【東京奧運】國際奧委會證實東奧延期　不遲於明夏舉辦 (21:17)

日本首相安倍晉三與國際奧委會（IOC）主席巴赫今晚電話會談，IOC其後發聲明稱：「為保障運動員及每一個參與者的健康，國際奧委會主席（巴赫）與日本首相（安倍晉三）達成共識，第32屆夏季奧運需要再擇日舉行，（東奧）將在2020年之後，但不遲於2021年夏天。」安倍晉三亦在會談後見記者，表示：「請求東京奧運延期約一年，巴赫百分百支持。」報道指，東奧官方名稱仍會是「Tokyo 2020」。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國奧委會促請東奧延期。日本放送協會（NHK）較早時間報道，安倍晉三晚上向巴赫提出奧運延期不多於一年，最終獲安倍晚上親口確認。然而，各大傳媒指奧運補辦日期未有共識，路透社指會是明年夏天，但《日刊體育》等日媒指，針對炎夏問題，東奧或改於春天舉行。

日本傳媒同時報道，原定周四（26日）開始的日本國內聖火傳遞活動亦會暫停，改於東奧延期細節落實後重新規劃。

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