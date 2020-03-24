【新冠肺炎】阿迪達：身體很好期待復工　車路士證赫臣奧杜爾康復 (19:27)

37歲的阿迪達及19歲的赫臣奧杜爾同於3月中確診，不久英超賽會宣布賽事暫停。阿迪達接受西班牙電視台La Sexta訪問時說：「我感染後3至4天才好轉及恢復體能，但現在非常好，感到已康復。」阿仙奴的歐霸對手奧林比亞高斯會長先確診，阿迪達表示接觸對方後，自己「中招」過程非常快，「在對方會長確診的前一天，我已有點身體不適。會方稱全隊都有受感染風險，其後我確診」，阿仙奴職球員隨即需要隔離至今，但由於英國疫情嚴重，故此昨日已取消今日復操。

此外，車路士發表聲明指出，赫臣奧杜爾已完全康復，「這名年輕翼鋒正在家中努力練習，保持狀態，就像其他隊友一樣」。奧杜爾也在社交網站Twitter寫道：「多謝你們的祝福，我感覺良好，希望不久便可見大家！」至於目前被AC米蘭外借至阿士東維拉的37歲西班牙籍門將連拿，懷疑曾出現感染徵狀。他說：「我近日乾咳、發燒和呼吸困難，但現在好轉了。」他又呼籲大眾防疫：「我們愈遵守規則，一切會愈快過去。」

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