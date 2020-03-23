【港超】港超隊停操練　傑志中心明起暫停開放　東方安排球員家中訓練 (20:31)

傑志位於石門的賽馬會傑志中心訓練場，球會表示，明日起升級防疫措施以保障員工健康，包括中心公眾訂場服務全面暫停，直至另行通告；中心的接待處、商店及小食店均暫停服務，球會各部門在可行情况下，讓員工在家工作。而傑志足球學院U7至U18訓練班及所有女子隊，下月20日的復操安排亦需延期。據悉，傑志一隊這段時間會暫停操練，場地亦暫停給其他港超隊訓練。

東方龍獅表示，球隊將暫停訓練兩周，暫定不早於下月6日復操，或會因疫情發展及足總賽程更新有所調整，並勸籲球員停練期間避免外出，並跟隨教練團及物理治療師的建議，按計劃在家中適度訓練，以保持狀態。

東方主教練李志堅稱，外界擔心三周後康文署場地能否重開，甚或部分球員約滿下，今季港超能否如期完成等，他認為這些均非目前最需要考慮事情：「始終沒東西比生命來得重要，足球也不例外，希望各界現階段齊心抗疫。」他透露，陣中球員大多於6至7月才約滿，故球季即使延遲暫影響不大。香港飛馬則會安排球員分批到會所健身。

理文主教練陳曉明則在網上慨嘆：「非常艱難的一個球季，現在又停擺三周，連訓練場都封埋，我們前線只可以無奈接受。」

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