【新冠肺炎】NBA染疫首人高拔疑現病徵　連續4天失嗅覺味覺 (18:30)

兩屆NBA年度最佳防守球員的法籍中鋒高拔，早前成為聯盟首名確診新冠肺炎的球員。目前仍在與病毒抗衡的他，今在社交網指：「想給你們更新一下（我的身體情况），失去嗅覺和味覺絕對是（新冠病毒）的症狀之一，過去4天，我聞不出任何東西。有沒有人和我有同樣的經歷？」據英國耳鼻咽喉科協會的專家早前指出，暫時性喪失嗅覺和味覺，常見於沒有明顯病徵的新冠肺炎患者身上。

至於效力奧蘭多魔術的得分後衛科尼亞（Evan Fournier），則為該名法國隊隊友抱不平，認為會方應該向外界保密，不應公開對方名字，「這令他成為了NBA的病毒之源似的，讓人難以忍受。你可以說一個人病了，但不應透露他的名字。費城76人和洛杉磯湖人都有病例，但我們並不知道感染的是誰」。

另外，丹彿金塊球星查美梅利（Jamal Murray），昨在社交網Instagram上載了一段與女友Harper Hempel的性愛影片，隨即引起外界嘩然，他其後刪除有關片段，並向公眾道歉，稱這是因為自己的帳戶被盜所致。

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