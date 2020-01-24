【港超】港超暫停三周未考慮腰斬　足球中心明起關閉　足總籲球隊勿團隊訓練 (14:22)

在康文署再封場，足總今早召開董事局特別會議，討論今季港超賽程安排。港超現仍餘下44場聯賽，以及3場盃賽決賽。

會議經過逾兩小時，足總主席貝鈞奇會後宣布，現時疫情變化較大，足總必須作出果斷決定，故將港超球季暫停三周，再作評估，「我們當然希望疫情盡快過去，能夠完成今季餘下賽事，但目前形勢難以評估，要視乎最近兩周變化，盡量作出適當安排。」他補充，在足總醫事顧問反映，將軍澳足球訓練中心有可能出現衛生問題或交叉感染，建議暫停開放，故明日起亦會暫停兩周。而有多間港超球會，受場地等因素，今日起亦暫停了恆常操練。

被問到球季暫停三周是否過於樂觀，貝鈞奇稱，估計康文署不會太早重開球場，但指三周是合適時間。對於會否腰斬聯賽，他稱曾有聲音反映，最終共識是先暫停，才再作決定，盡量不希望腰斬，「我們有憂慮，疫情是否可控制快，故未來兩周是關鍵情况。」由於需時檢討，足總會後亦知會各港超球會，原定明日跟各球會代表會面的特別會議延期。

至於甲組等以下業餘聯賽，貝鈞奇指在場地時間難安排，會考慮提早結束球季。

行政總裁溫達倫補充，兩周後會重開FTC，給球會重新訓練，足總建議球會這段期間不要團體訓練，讓球員獨自訓練。他強調，按目前情况，加上提及大多球員合約至5月31日約滿，絕不能腰斬賽事，期望3周後每隔3日舉行比賽，重申回到FTC舉行聯賽是最後一個選擇。至於若有球員或其緊密接觸者確診，溫達倫稱屆時會先諮詢醫學意見，不排除安排所有港超球員進行病毒測試。

足總在上月於將軍澳足球訓練中心，閉門舉行16場菁英盃分組賽，本月7日起再於將軍澳運動場，閉門舉行足總盃及聯賽共10場賽事。

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