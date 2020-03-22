【港超】康文署明再封場　港超面臨停擺腰斬　足總明開會討論 (20:29)

康文署於1月29日因疫情而關閉球場等所有康樂設施，直至本月7日起才重開將軍澳運動場，閉門舉行足總盃首圈至4強，以及兩場港超聯賽共10場賽事。足總上月只能在轄下的將軍澳足球訓練中心（FTC），閉門舉行16場菁英盃分組賽。

康文署明起再次「封場」，港超各隊至少餘下9輪聯賽，能否繼續完成再次變得不明朗。足總明日將舉行董事局會議，後日再跟港超球會特別會議，討論賽程安排。

和富大埔今日足總盃4強止步後，或已完成今季最後一仗，門將陸平中稱，不相信康文署會再開放場地給足總比賽，「對這個政府沒太多說話可說。」大埔總監馮凱文認為可先暫停數周賽事，待屆時疫情再作決定，「最不想是取消聯賽，球季延遲都可接受。」

富力R&F後衛梁諾恆希望，足總決定是以球員健康着想：「不只是球員身分，作為香港人都很擔心疫情。足球比賽是娛樂，但是否比人命重要？大家都明白，我不需多說，但最終是足總作決定，球員只能遵從，盡力做好自己。」富力主教練楊正光認為，可考慮以聯賽上半季分數決出排名，「若有意見取得共識，或之後再踢比賽決出亞洲賽資格，我們都會接受及完全尊重。」他補充，若腰斬不計今季聯賽成績，會感可惜，「各隊都付出很大努力，完全取消球季成績是有點不公平。」

香港飛馬會長羅傑承說，要跟政府說的在此前已反映，在不贊成返回FTC舉行聯賽前提下，認同與其之後草草了事，不如腰斬聯賽，「既然比賽得不到尊重，還踢來做什麼。」

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