【新冠肺炎】76歲皇馬前會長辛斯離世　開拓球會歐聯盛世　名宿米積杜域：他就像父親　 (21:33)

辛斯於1995至2000年任皇家馬德里會長，其後被現任會長皮里斯取代。辛斯上周二因染疫送院醫治，其後情况急轉直下，出現腎衰竭和呼吸衰竭，延至西班牙時間昨日不治。小羅倫素說：「我父離世了。他不值得這樣離開。」皇家馬德里稱讚辛斯帶領球隊打破32年宿命，在1998年贏得歐聯冠軍，然後在兩年後第8次稱雄歐洲。在辛斯領導下，皇馬還在西甲、西超盃及洲際盃等封王。

至於當年由辛斯買入的球星有蘇加、羅拔圖卡路士、安歷卡、施多夫、希亞路、魯爾及米積杜域，而後者正是1998年歐聯決戰祖雲達斯時，一箭定江山的功臣，他說：「這是我的人生中，其中一天最傷心的日子。我仍不敢相信這事實。我視辛斯如父親。我深愛他。」辛斯當年為皇馬招兵買馬一擲千金，名言是「當我捲起袖子，只需要24小時就可以簽下一人」，並被視為皇馬其後取得歐聯輝煌成績的啟航者。

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