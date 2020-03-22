【足總盃】富力互射12碼險勝大埔　參戰港超4季首晉決賽 (19:06)

和富大埔先後淘汰理文及冠忠南區後，面對港超榜首富力，有門將陸平中復任正選，半場兩隊互交白卷，戰至67分鐘，富力憑伊高沙托尼打開紀錄，首次倒戈有入球。但戰至補時5分鐘，大埔最後一擊，後備入替的勞高頭槌中楣，隊長中堅杜度近頂補中，在法定時間逼和1：1。

「綠戰士」在加時階段一度反超前，勞高在加時8分鐘，勞高接應金承龍長傳，入楔禁區左腳施射破網，為大埔反先2：1。但在加時下半場2分鐘，後備入替的富力中鋒利安高衝頂扳平2：2。及後出現罕見一幕，球證何煒昇抽筋，需由第4球證譚炳煥互換位置。

賽事最終需互射12碼分勝負，富力5輪皆中，大埔在第2輪有陳文輝主射被門將周煜辰撲出下，富力終勝5：3，參加港超4季以來首次晉身決賽，將與東方龍獅爭冠及亞洲賽資格席位。主教練楊正光終首次帶領富力晉身盃賽決賽，他笑言有如釋重負，「還要在這麼驚險環境下入決賽，對球隊是鼓舞」。富力中堅梁諾恆則說，最終能勝出在於心理狀態，「在補時被追平，再於加時落後，對任何球隊都是困難事，最終能勝出要靠我們的意志和決心」。

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