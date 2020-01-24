【新冠肺炎】空手道隊三將互打氣　曾綺婷：食得瞓得笑得　李振豪籲減外出　 (20:00)

空手道隊上周日（15日）從法國抵港後，4名集訓港將中有3人先後確診，另一名同行隊友的病毒測試呈陰性，正由衛生署安排隔離。上周三（18日）最先確診的李振豪，今日在社交平台表示法國訓練場地沒其他確診個案，懷疑自己和隊友在超市或外出用膳時感染，呼籲大眾謹慎防疫：「希望大家呢排都可以減少外出，減低感染既機會。」

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他又和隊友曾綺婷及周家謙視像通話，截圖可見三人笑容滿臉，精神狀况不俗。不過，李振豪連日來因治療出現腹瀉等副作用，清減不少，曾綺婷笑指對方「唔洗減磅先嚟瘦」，而李振豪目前已退燒，仍有頭痛、咳嗽、喉嚨痛，又自言重拾食欲，喜獲胞姊送來外賣燒味飯。

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