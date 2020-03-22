【新冠肺炎】戴巴拿及馬甸尼父子確診　祖雲再有巴西翼鋒違反隔離令回國 (16:43)

26歲的戴巴拿是繼魯加尼及馬度迪後，第3名確診的祖雲達斯球員。這名阿根廷隊前鋒早前曾被指染疫情，但其後闢謠，並在社交網站上載與女友下廚的片段。然而戴巴拿今晨宣布與女友同樣確診，但指自己健康情况良好。同樣確診的尚有意大利隊及AC米蘭名將、綽號「彈弓人」的馬甸尼，以及其效力AC米蘭的次子丹尼爾馬甸尼。球會今日發表聲明，指現任發展總監的馬甸尼及兒子早前已完成14日隔離，但在確診後會繼續在家隔離。

另外，祖雲達斯翼鋒杜格拉斯哥斯達據報未有遵守隔離令，在未滿14日前便離開意大利，是繼希古恩、比真歷及基迪拉後，另一個離境的祖雲達斯球員。祖雲達斯發表聲明，指球員的隔離並非強制性，因此不受相關當局發布的規定限制。然而有當地律師接受訪問時指，與患者有密切接觸的人士理應受法律限制，隔離令亦不存在灰色地帶，違反者應承擔法律責任。

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