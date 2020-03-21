【新冠肺炎】盧卡祖域違隔離令觸怒皇馬　恐被賣走　意甲拿玻里下周復操 (22:27)

皇馬上周因有籃球隊球員確診新冠肺炎，連同足球隊均需自我隔離，但祖域返回塞爾維亞後，被發現在街上與女友慶祝生日，事後除了被警方警告，塞爾維亞總理Ana Brnabic點名批評，指「一名年薪過百萬元的球星做了壞榜樣」，若再犯將會作出拘捕。

這名今季加盟皇馬的22歲前鋒隨即道歉，並在受訪時表示不知道隔離是完全不能出門：「我知道很難讓人相信，但在西班牙及意大利，還有我在網上看到的其他國家，都看到有隔離人士每天會出門倒垃圾、到藥房或超市購日用品，我以為這樣是許可的。我沒清楚了解是做錯，準備好為自己行為承擔後果。」但皇馬除了會就事件調查，據報已打算完季後出售這名今季入球不多的前鋒，推薦給有意接手的英超球隊車路士及熱刺。

另外，意大利是新型冠狀病毒肺炎疫情的歐洲重災區，死亡人數已逾4000人。意甲球會近日在視像會議達共識，在下月4日才恢復訓練，但拿玻里發聲明，表示球隊將於下周三返回訓練基地復操。據《米蘭體育報》報道，拉素及卡利亞里，更有意在下周一起為球員安排訓練。意大利球員工會會長、羅馬名宿湯馬斯，警告球員此時恢復操練，將是非常危險。

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