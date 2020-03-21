【新冠肺炎】F1停賽各隊借出機械及技術　協助製造醫療儀器 (19:11)

3支總部設在英國的車隊麥拿侖、賽點及威廉士，連同在英國有基地的平治、紅牛、雷諾及哈斯，表示車隊均有頂尖的工程人才及研發能力，專於設計及生產高價值原型機械，可以應用於政府抗疫的需要上。他們將與當地科研機構、汽車製造業及醫院等合作，生產呼吸儀器及配件，供醫院深切治療部使用。

在意大利，法拉利則聯同旗下汽車品牌快意、零件生產商Marelli等，借出暫時關閉的工廠，支援醫療儀器生產商Siare，製造呼吸機的電子配件，料可提高產量兩倍。單車裝備製造商Santini亦已準備好生產口罩，預計下周一起日產1萬個。

F1早前將夏天休季時的廠房封閉令，推前至本月及下月，各隊不能作相關研發，但協助生產醫療儀器料不在此限。

另外，繼F1摩納哥站宣布取消後，荷蘭站主辦者表示今年難望補賽，意味此站將由延期改為取消。麥拿侖方面指，即使技術賽例改革押後一年，他們仍會按原定計劃，明年由雷諾轉用平治引擎。

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