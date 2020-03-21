【足總盃】東方5蛋炒飛馬闖決賽　葉鴻輝兩場零失球慶生日 (17:52)

東方今仗以盧卡斯、辛祖及艾華頓組成三叉戟攻堅，開賽僅4分鐘即由辛祖接應艾華頓傳送撞射破網，為球隊閃電打開紀錄，亦打亂了飛馬穩守突擊的部署。東方半場領先一球後，在下半場55分鐘博得12碼，艾華頓主射中鵠。70分鐘，辛祖再入一球，以及完場前基頓及艾華頓各建一功，終大勝5：0；29歲巴西籍翼鋒艾華頓貢獻2入球2助攻狀態大勇。東方繼高級組銀牌後，再晉身另一項盃賽決賽，對手將是和富大埔及富力R&F之勝方。

此外，今天亦是東方門將葉鴻輝，他踏入30歲生日，以一場大勝及連續兩場不失球慶生。比賽閉門進行期間，在球場外鐵欄觀戰的數名東方球迷，亦特意為這名港足門神唱生日歌。阿輝賽後表示，很開心能夠在生日正日贏波，踢了13年職業聯賽的他，過去多年生日多是代表港足出外比賽，今年終可留港，透露今晚會跟未婚妻吃飯慶祝：「今晚不會去太多人的地方聚會，今年願望希望身體無病無痛，可以繼續踢耐點。」

足總盃冠軍將奪下季亞洲賽資格，東方離目標只差一步，球隊對上一次參加亞洲賽，已是2018年1月的亞冠外圍賽次圈。阿輝稱這是球隊今季目標：「由首圈到4強，3仗顯示了球隊邁向目標的決心，連續零失球對強隊亦很重要。」東方主教練李志堅亦滿意球隊不失球：「球會老闆都願意投資時，這（亞洲賽）是想見到的事，但現在革命尚未成功。」東方今仗正選起用4名外援兼3名入籍兵，李志堅稱是「有能者居之」：「外援也付出了時間成為香港人，今季很多時我都不會用盡外援名額，無分本地或入籍，隊中每個都是好球員，只會考慮位置上需要。」

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