【新冠肺炎】第3名空手道港將確診   第2例曾綺婷帶未婚夫合照入院「打仗」 (15:24)

香港空手道隊自由組手（搏擊）成員完成集訓，周日（15日）從法國抵港後接連出現確診個案，其中19歲的周家謙今日初步確診，據報他返港後回到火炭體育學院宿舍，周三在體院新措施下搬離宿舍，昨日出現頭痛、咳嗽等病徵而送院，是港隊第3例。

港隊上月赴法國集訓，其間轉赴奧地利為港出戰，再回到法國參加國際集訓營，為5月當地舉行的奧運終極外圍賽備戰，但其後多項賽事因疫情取消，隨即返港；同行教練日前亦已抵港接受隔離，體院表示另一名同隊友病毒測試陰性，由衛生署安排隔離。

而第2個確診的曾綺婷今早在社交網報平安，她表示無奈但接受這場2020年最難打的一仗，並稱自己亦非孤獨面對疫情，望確診者一同集氣抵抗病毒。她又特別帶同未婚夫鄭子文的合照入院。屬空手道個人形代表的鄭子文正身處日本訓練，曾綺婷隔空向對方承諾會打贏這場比賽，更笑說：「我仲要畀你娶㗎！」

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