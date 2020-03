【新冠肺炎】NBA再多4隊中招　塞爾特人後衛史馬特初步確診　NFL休季仍現首例 (20:12)

在塞爾特人公布有1名球員病毒測試呈陽性後,史馬特在社交網上載影片,確認5日前是他:「我沒什麼事,沒有任何病徵……這不是說笑,不保持足夠社交距離是自私行為。我們可以聯手打敗病毒,但要做到的是暫時分開一下。」上季獲選為NBA防守一隊的史馬特,本季場均上陣32.5分鐘、13.5分均屬個人生涯最高。

I’ve had no symptoms and I feel great. But the younger generation in our country MUST self distance. This is not a joke. Not doing so is selfish. Together we can beat this, but we must beat it together by being apart for a short while. Much love!!

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020