【新冠肺炎】NBA再多4隊中招　塞爾特人後衛史馬特初步確診　NFL休季仍現首例 (20:12)

在塞爾特人公布有1名球員病毒測試呈陽性後，史馬特在社交網上載影片，確認5日前是他：「我沒什麼事，沒有任何病徵……這不是說笑，不保持足夠社交距離是自私行為。我們可以聯手打敗病毒，但要做到的是暫時分開一下。」上季獲選為NBA防守一隊的史馬特，本季場均上陣32.5分鐘、13.5分均屬個人生涯最高。

I’ve had no symptoms and I feel great. But the younger generation in our country MUST self distance. This is not a joke. Not doing so is selfish. Together we can beat this, but we must beat it together by being apart for a short while. Much love!! — marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020

湖人亦公布14名接受測試的球員中，有兩人的結果呈陽性，暫時未知患者確實身份。費城76人及丹佛金塊亦合共有4人確診肺炎，但沒公布是職員還是球員。布魯克林籃網得分王杜蘭特、爵士雙星高拔、米曹等7人早前已確診新冠肺炎，令NBA至今有14人染病。《ESPN》指當局已下令各隊關閉訓練場，直至另行通知。

暫時休季的NFL亦出現確診首例，患者是新奧爾良聖人56歲主教練披頓（Sean Payton）。他表示自周日感到不適後已自我隔離。《ESPN》指在僅重開兩日的NFL自由身球員市場，有球隊便考慮在簽球員時，在合約加入新冠肺炎條款，指球員之後一旦確診，將損失部分獎金。

Appreciate the well wishes. I'm feeling better and fortunate to not have any of the respiratory symptoms. 4 more days at home.#BEATCovid pic.twitter.com/vvjbnqoeZx — Sean Payton (@SeanPayton) March 19, 2020

德國甲組足球聯賽方面，法蘭克福宣布，陣中一名球員確診新型冠狀病毒肺炎，成為德甲第3宗病例。球隊目前已安排所有職球員進行病毒測試，並將隔離14日。另外，緬恩斯班主賀夫曼透露球隊陷入財困，聯賽倘仍未重開而腰斬，球隊或破產，德國傳媒報道最少有6支球隊正面臨相同情况，而轉播費、贊助費及門票收入減少亦影響從業員的生計。

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