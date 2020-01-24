【新冠肺炎】中韓劍手歐洲回國後確診　重劍港隊月初同場作賽　現已隔離下周一檢測 (19:16)

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續籠罩香港體壇，因中、韓分別有3名劍擊運動員從歐洲比賽返國後確診，月初曾同場作賽的香港重劍隊已暫停訓練，目前正進行家居隔離，下周一（23日）接受病毒檢測。
中國劍擊協會今日（20日）證實3名重劍運動員確診新冠肺炎，未有公布運動員姓名。3名確診者月初曾在匈牙利出戰布達佩斯大獎賽，周一（16日）返國時接受檢測，其後確診，正在北京市疾控中心留醫。另外3名出戰同一賽事的韓國隊運動員昨亦確診，韓國劍總未公布確診者姓名，其中一名25歲女將在歐洲時曾感到喉嚨不適，4名同行隊友仍在等待檢測結果。
香港男、女子重劍隊月初均有出戰布達佩斯大獎賽，前「世少劍后」佘繕妡曾在32強曾對中國隊劍手朱明葉，隊友朱嘉望則未與中韓劍手對陣。港隊總教練鄭兆康表示，重劍隊全員正進行隔離並已離開體院，劍手、教練及工作人員下周一早上接受病毒檢測，隔離期結束後才會恢復訓練。
相關報道：【新冠肺炎】空手道女將曾綺婷初步確診 與港隊首例李振豪同機返港
目前港隊已有兩名空手道代表確診新冠肺炎，體院前日已進行全面消毒，明天將再由衛生署人員清潔。體院已要求3月5日或之後回港的運動員，在家或酒店完成14日隔離後，才可返回體院，其間需每日紀錄體溫及向體院報告。
相關報道：【新冠肺炎】李振豪確診後體院即晚消毒 林大輝稱新措施拒返港運動員住宿舍
相關報道：【新冠肺炎】空手道港將李振豪確診後報平安 「會戰勝生命中的小戰役」
相關字詞﹕編輯推介 體育 新冠肺炎 武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎 肺炎疫情 疫情 抗疫新階段 港隊 運動員 空手道 香港體育學院 體院 曾綺婷 李振豪 佘繕妡 何思朗 陳智軒 陳卓謙 劍擊 重劍 中國隊 韓國隊 確診 匈牙利 布達佩斯大獎賽 重劍大獎賽