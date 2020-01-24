【新冠肺炎】中韓劍手歐洲回國後確診　重劍港隊月初同場作賽　現已隔離下周一檢測 (19:16)

中國劍擊協會今日（20日）證實3名重劍運動員確診新冠肺炎，未有公布運動員姓名。3名確診者月初曾在匈牙利出戰布達佩斯大獎賽，周一（16日）返國時接受檢測，其後確診，正在北京市疾控中心留醫。另外3名出戰同一賽事的韓國隊運動員昨亦確診，韓國劍總未公布確診者姓名，其中一名25歲女將在歐洲時曾感到喉嚨不適，4名同行隊友仍在等待檢測結果。

香港男、女子重劍隊月初均有出戰布達佩斯大獎賽，前「世少劍后」佘繕妡曾在32強曾對中國隊劍手朱明葉，隊友朱嘉望則未與中韓劍手對陣。港隊總教練鄭兆康表示，重劍隊全員正進行隔離並已離開體院，劍手、教練及工作人員下周一早上接受病毒檢測，隔離期結束後才會恢復訓練。

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目前港隊已有兩名空手道代表確診新冠肺炎，體院前日已進行全面消毒，明天將再由衛生署人員清潔。體院已要求3月5日或之後回港的運動員，在家或酒店完成14日隔離後，才可返回體院，其間需每日紀錄體溫及向體院報告。

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