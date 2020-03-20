【奧運】如期舉行變羅生門　巴赫不排除押後　安倍晉三：不延期或取消 (17:11)

巴赫昨接受《紐約時報》訪問時，當局未有停止奧運的籌備工作，並會按照原定計劃進行。然而巴赫認為在疫情仍存在很多不確定性：「沒有人知道疫情會怎樣發展，距離奧運開幕還有4個月，因此在現階段下決定無疑是言之尚早，甚至是不負責任。」被問及奧運是否存在延期的可能時，巴赫稱當局一直有討論其餘方案：「我們不知道局勢會怎樣發展下去，但一直有討論其餘處理方案。不少體育活動都比我們樂觀，復賽的時間甚至比奧運開幕更早。」

日本首相安倍晉三在同日出席日本參議院委員會會議時，稱希望舉辦一個「完整」的奧運，並重申不會延期或取消。對此巴赫表示：「日本政府早前在七國集團（G7）峰會後已被問及有關問題，而當時的答案時不存在延期。但對我們而言，現在下決定是太早且不負責任，在制定政策時我們也要聽取專家的意見。」

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