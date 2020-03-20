【新冠肺炎】空手道女將曾綺婷初步確診　與港隊首例李振豪同機返港 (16:11)

28歲空手道男將李振豪前日確診新冠肺炎，為本地運動員首例，隊友曾綺婷今日亦初步確診，據悉她昨晚曾發高燒。另外兩名一同從法國返港的隊友及一名教練，亦已由衛生署安排隔離。曾綺婷與李振豪於上月赴法國集訓，其間一同轉赴奧地利為港出戰超級聯賽，數天後回到法國巴黎集訓，周日一同返港。體院主席林大輝昨曾交代最新防疫措施，而體院今日在聲明中重申，前日起已實施以下安排：

1. 曾在體院接觸確診者人士，需自我隔離14天；

2. 體院已在3月18日由專業清潔公司進行全面清潔及消毒；

3. 3月5日或之後回港的運動員及隨隊人員，暫不能返回體院，需在家中或酒店我隔離14天；

4. 若運動員及隨隊人員所乘坐的航班有確診個案，將獲安排作病毒檢測；

5. 自我隔離期間須每日紀錄體溫，如出現任何病徵，必須立刻報告。

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