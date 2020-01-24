【新冠肺炎】皇馬前會長腎衰竭危殆　艾拉維斯及森多利亞各累積15人確診 (19:10)

艾拉維斯的聲明中指出，包括3名球員在內的15名確診者，均沒有徵狀和健康狀况良好。暫列西甲第14位的艾軍在3月6日主場打和華倫西亞，後者較早前證實，球隊35%職球員對新冠病毒呈陽性反應。

至於榜末愛斯賓奴昨日證實有6名球員「中招」，不包括中國隊前鋒武磊。他說全隊在家隔離，為球迷的關心而十分感動，又稱防護物資很充足。另據西媒報道，皇家馬德里前會長辛斯受感染後病情惡化，已出現腎衰竭，情况危殆。76歲的的辛斯於1995至2000年是皇馬會長。

意甲第16位的森多利亞方面，繼前鋒加比亞甸尼確診後，中場積及贊圖透露隊中有15名職球員受感染，至於先前確診的後衛奧馬高尼，經第2次測試後呈陰性。正接受家居隔離的積及贊圖相信隊內將有更多人「中招」：「我也可能受感染，可以做的是不去想它。」此外，費倫天拿亦有3名職員確診，令球隊個案增至8至10個。另外，意足總會長加雲拿強調：「我從沒想過就此結束今季意甲，它或在7月初完結。」他同時亦不願放棄意大利盃，因冠軍可參加下季歐霸。

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