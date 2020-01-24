【新冠肺炎】李振豪確診後體院即晚消毒 林大輝稱新措施拒返港運動員住宿舍 (17:16)

28歲的亞運港將李振豪昨日確診，屬香港體壇首例。體院主席林大輝今日出電視節目《大輝主場》宣傳活動，表示體院已即晚消毒：「相關運動員回港後曾住宿舍兩晚，我們已為他的房間、宿舍樓層、大堂等全面消毒，同時昨日即時決定所有從外地返港的運動員，14日內都不能入住宿舍，若因個人問題難回家，便會為他們安排酒店。」他又表示，體院宿舍已近飽和，新大樓落成非短期之內，400多名港將難獲分配每人一間房，宿舍設計原意亦非隔離中心，已盡量減低密集程度。

體院社區關係及市務總監李忠民補充道，除按衛生署建議消毒李振豪入住的宿舍樓層，為免讓運動員及職員擔心，餐廳昨晚亦已全面消毒。而李慧詩與兩名隊友，4名職員，以及拳擊星將曹星如，早前比賽後返港航班均有確診者，李忠民表示他們的新冠病毒檢測結果全部呈陰性，而日後回港運動員若遇確診者，都會獲安排作檢測。他又透露李振豪不適徵狀已消除，還笑說致電對方時，他只表示覺得悶，身體情况很好。

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