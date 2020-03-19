【新冠肺炎】李振豪為隊友無染疫欣慰　體院開會研奧運疫情方案 (20:29)

空手道男將李振豪日前為港出征奧地利，周日從法國返港後在昨日確診。他今日在社交網再次報平安，表示昨晚服藥後發燒及頭痛，今早退燒後精神不錯，同時透露未婚妻及同行一名隊友，病毒檢測結果均呈陰性，目前仍待另外兩名隊友檢測結果，希望二人亦無礙。

另外，東京奧運於7月24日揭幕，港隊截至今日已奪30張入場券，但疫情陰霾下能否出戰仍是未知數，多名港將亦因資格賽取消而受影響。港協副會長霍啟剛今日出席活動，被問及奧運前景時稱：「國際奧委會在這3天開會，預料會找各項目屬會及地區奧委會商討，我們會表達對健康與公平競賽的擔心。」多次擔任香港代表團團長的劉掌珠亦對奧運預期信心下降，但表示仍要靜待國際奧委會安排。

而主理運動員訓練及比賽的體院，近月亦因資格賽延期而部署受影響，主席林大輝稱透露，明日將開會研究部署。他又稱：「我估計國際奧委會將在5月底有決定，運動員是否需提早出發隔離或適應，都要視乎疫情發展，但我們會有多手準備，現時亦會當作奧運如期地部署。」

另外，香港原定5月主辦乒乓球世巡賽分站，香港乒乓球總會主席余國樑表示，國際乒聯日內將有決定賽事是否如期。而香港傑出運動員選舉頒獎禮已由下周二延至6月，但身兼籌委會主席劉掌珠估計6月亦難舉行，正安排10月前檔期作為後備方案。

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