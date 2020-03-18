【新冠肺炎】曹星如等拳手未獲安排病毒檢測　醫生檢查無病徵續隔離 (20:14)

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香港拳擊隊於約旦戰畢東京奧運亞洲及大洋洲外圍賽後，上周五乘坐EK380航班返港，一名同機乘客經香港返澳門後確診。拳總當日知悉此事時，表示將安排全員接受病毒測試，本報今日再向拳總查詢，體育幹事楊先生表示：「由於各人沒有出現病徵，因此未能安排新冠病毒測試，但已由總會安排的醫生檢查，所有人都暫時健康，會繼續自我隔離。」香港體育學院今日安排私家醫院醫生，為同樣與確診者同機的單車隊進行病毒測試，楊先生解釋拳擊並非體院精英項目，故未獲類似安排。

至於3名單車港將李慧詩、李海恩、羅子駿及4名工作人員，今午在體院接受新冠病毒測試，預計24小時內有結果。而情况相同的體操港將石偉雄及吳翹充，則安排在周五進行病毒測試。

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